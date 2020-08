Jared Leto (48) soll offenbar eine neue Filmrolle ergattert haben! Der Schauspieler ist schon bekannt für seine sehr exzentrischen Filmfiguren. Bereits 2016 wurde er für seinen Einsatz als Joker im Actionfilm Suicide Squad hochgelobt. Für seine Verkörperung einer HIV-infizierten Transsexuellen in "Dallas Buyers Club" bekam er sogar den Oscar als bester Nebendarsteller. Nun könnte Jared bald als extrovertierter Andy Warhol (✝58) in einem Film über dessen Leben auf die Kinoleinwand zurückkehren.

Diese Neuigkeit teilte Jared selbst auf seinem Social-Media-Account, löschte den Beitrag allerdings wieder. Laut Daily Mail war der Post anlässlich des Geburtstags von Andy und enthielt mehrere Bilder des verstorbenen Künstlers. Dazu hieß es: "Ja, es ist wahr. Ich werde Andy Warhol in einem demnächst erscheinenden Film spielen. Ich bin sehr dankbar und freue mich auf diese Herausforderung."

Schaut man genauer hin, gibt es tatsächlich einige Parallelen im Leben der beiden. Jared fällt immer wieder durch sein verrücktes Auftreten und seine bunte Kleidung auf. Der offen schwule Andy war in den 60er-Jahren ebenso eine echte Stilikone und prägte nicht nur mit seiner Pop-Art-Kunst eine ganze Generation. Auch musikalisch gibt es Überschneidungen: Während Jared der Frontmann der Rockband 30 Seconds to Mars ist, war Musikliebhaber Warhol als Manager der Rocker von The Velvet Underground tätig.

Instagram / jaredleto Jared Leto als Joker

Getty Images Andy Warhol, Künstler

Getty Images Jared Leto bei der Met Gala 2019

