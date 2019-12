Wer versteckt sich denn unter diesem farbenfrohen Outfit? Er ist längst bekannt für seine ständig wechselnden Looks: Mal trägt er die Haare brav kurz und zurückgegelt, mal lang und offen – hin und wieder bringt er zusätzlich noch einen Extra-Kopf mit. Klar: Die Rede ist von Jared Leto (47). Der 30 Seconds to Mars-Sänger gibt in Sachen Styling gerne besonders viel Gas – und sorgt damit auch mal für Fragezeichen bei den Fans. So auch jetzt bei einem Basketballspiel: In einem wilden Colourblocking-Look hätte man Jared beinahe gar nicht erkannt!

Am Dienstag verfolgte Jared das Match zwischen den Los Angeles Clippers und den Portland Trail Blazers im Staples Center in L.A. mit Spannung. Für den Ausflug zum Sportevent setzte der Musiker auf eine ganz besondere Garderobe: Zu einem pinken T-Shirt kombinierte er eine rote Jogginghose sowie eine blau-gelb-weiße Blümchen-Strickjacke und eine schwarze Beanie. Abgerundet wurde dieses farbenreiche Ensemble mit schwarzen Badelatschen.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Jared auf eine knallbunte Kombi setzt. Erst vor wenigen Tagen zeigte sich der Schauspieler in einem neongelben Pullover und einer blau-rot-weiß-gestreiften Jogginghose auf dem Weg zum Konzert seines Freundes Post Malone (24).

Getty Images Jared Leto bei der Met Gala 2019

Anzeige

Splash News Jared Leto bei einem Basketball-Spiel

Anzeige

Backgrid / ActionPress Jared Leto auf dem Weg zu Post Malones Konzert in Inglewood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de