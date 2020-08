Vogue Williams (34) und Spencer Matthews im Turtel-Modus! Die Schwägerin von Pippa Middleton (36) und ihr Ehemann sind Ende Juli zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihre Erstgeborene Theodore durfte sich über eine kleine Schwester mit dem Namen Gigi Margaux freuen. Jetzt hat die Familie schon wieder einen Grund zum Feiern: Spencer hatte Geburtstag und zu diesem Anlass teilte Vogue verliebte Fotos.

Auf Instagram gab die 34-Jährige Einblicke in die Geburtstagsfeier ihres Liebsten. Spencer wurde an seinem 32. Geburtstag mit einer bunt geschmückten Terrasse und einem üppigen Buffet überrascht. Doch am meisten schien er sich über die Anwesenheit seiner Frau zu freuen: Auf zwei geteilten Bildern flirten die Eltern wie wild miteinander! "Es war so ein schöner Tag gestern, als wir Spencers Geburtstag gefeiert haben", schrieb Vogue zu dem Post.

Und dabei ließ es die zweifache Mutter offenbar so richtig krachen und gönnte sich zur Feier des Tages sogar das ein oder andere Gläschen Alkohol. "Meine Augen sind so müde, dass sie wehtun! Ich hatte gestern Abend meine erste Saufnacht seit einem Jahr", gab Vogue einen Tag später in ihrer Story preis.

Instagram / voguewilliams Spencer Matthews und Vogue Williams im Juli 2020

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews

Instagram / voguewilliams Vogue Williams, Model

