Wir nun etwa der nächste hochkarätige Promi-Rotschopf aus Großbritannien Vater. Vor wenigen Wochen begrüßte Harry Potter-Star Rupert Grint (31) zum ersten Mal Nachwuchs. Er und seine Frau Georgia Groome freuten sich über die Geburt ihrer Tochter. Jetzt soll niemand Geringeres als Ed Sheeran (29) an der Reihe sein. Der "I See Fire"-Interpret und seine Ehefrau Cherry Seaborn (28) sollen nämlich zum ersten Mal Weltern werden.

Die frohe Neuigkeit veröffentlichte nun das britische Online-Magazin The Sun. Insider, die dem Paar nahestehen, sollen dem Medium die Schwangerschaft bestätigt haben und dazu verraten haben, wie es Ed und Cherry damit geht. "Ed und Cherry sind überglücklich. Sie sind sehr aufgeregt, sind in der Angelegenheit aber sehr zurückhaltend." Die vermeintlich werdenden Eltern selbst äußerten sich noch nicht zu den Schwangerschafts-News.

Fakt ist, dass Ed sich aktuell in einer Karriere-Pause befindet. Nach einer riesigen Welttournee will er sich mehr auf sein Privatleben konzentrieren. Da wäre es gar nicht so überraschend, dass Cherry und er das Thema Nachwuchs in Angriff genommen haben.

Stephen Pond/Getty Images Ed Sheeran und Cherry

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Getty Images Ed Sheeran im Juni 2019

