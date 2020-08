Daniela Katzenberger (33) teilt ein Throwback-Foto der ganz besonderen Art. Die Kultblondine wird schon seit Langem für ihre lockere Art von ihren Followern gefeiert. Dani nimmt sich in ihren Social-Media-Posts nämlich nicht immer ganz so ernst und zeigt auch gerne mal die ein oder andere Jugendsünde. Jetzt ging Daniela aber noch einen Schritt weiter. Sie veröffentlichte nicht nur ein lustiges Bild aus ihrer Kindheit, sondern stellte das auch direkt nach!

Auf Instagram teilte die 33-Jährige jetzt gleich zwei ganz besondere Schnappschüsse. Das eine Bild wurde schon vor 25 Jahren aufgenommen. Darauf posiert die Katze als Kind in einem Nachthemd, während ihr Bruder Tobias in einem bunten Pyjama den Arm um sie legt. Genau dieses Motiv haben die beiden Geschwister jetzt eins zu eins nachgestellt – Tobias' Seerobben-Pyjama inklusive.

Um so nah wie möglich an das Original-Outfit ranzukommen, musste Dani allerdings erst mal richtig kreativ werden. "Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer es war, meinen Bruder zu überreden, ein paar Socken aus der Kinderabteilung anzuziehen und ein Hemd, an dem ich mich mit dem Edding künstlerisch ausgetobt habe, weil es 25 Jahre später diesen verdammten Pyjama nicht mehr gibt?", schrieb sie zu ihrem Post.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger in Köln im Februar 2020

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihr Bruder Tobias

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

