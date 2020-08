Diese Überraschung ist mehr als geglückt! Bloggerin Carmen Kroll alias Carmushka und ihr Ehemann Niclas erwarten gerade ihren ersten Nachwuchs. Eigentlich hatte sich das Paar nun einen entspannten Sonntag machen wollen – Eis essen und den Abend mit einer guten Serie auf der Couch ausklingen lassen. Doch da hatte Carmushka offenbar die Rechnung ohne ihre Freundinnen gemacht: Die werdende Mama wurde mit einer riesigen Babyshower überrascht!

"'Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf' – oder die besten Freunde und Familie der Welt, die monatelang einen Überraschungstag planen", zeigte sich die Bloggerin nach der Babyshower auf Instagram total überwältigt und veröffentlichte auf ihrem Account zahlreiche Einblicke von der Party. Eine aufwendige Dekoration und allerhand Naschereien – Ex-GNTM-Kandidatin Anna Wilken (24) und Co. war kein Aufwand zu groß, um die Blondine glücklich zu machen.

Auch am Morgen danach konnte Carmen es kaum fassen, was für tolle Freunde sie hat. "Ich bin noch immer so baff! Vor allem auch darüber, dass das Ganze so lange vor mir geheim gehalten werden konnte", freute sie sich in ihrer Story. Sie sei total überwältigt von der Liebe und von der Anwesenheit all ihrer Liebsten.

Instagram / carmushka Niclas und Carmen Kroll

Instagram / carmushka Carmushka mit ihren Freundinnen bei ihrer Babyshower

Instagram / carmushka Carmushka, Influencerin

