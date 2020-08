Dicke Luft zwischen Senay Gueler (44) und Elene Lucia Ameur (26)! Erst vor wenigen Tagen sind die diesjährigen Kandidaten der achten Staffel von Promi Big Brother in den Märchenwald gezogen. Einige von ihnen sind bereits in den Genuss des Wohnens im Märchenschloss gekommen. Doch schon jetzt kochen die Emotionen der Teilnehmer über. Momentan liegen sich Senay und Elene in den Haaren. Der Grund? Elene verbot dem Bärtigen, auf ihrem Bett zu sitzen!

Zuerst machte die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Senay klar, dass ihr Bett ihr Reich sei und sich dort niemand anderes aufhalten solle. Später jedoch durften ihre Geschlechtsgenossen ganz ohne Probleme genau dort Platz nehmen! Daraufhin eskalierte es: "Die ist so zickig, ich hab keinen Bock mehr!", schimpfte der Szene-DJ über die Brünette. Die Reaktion der Beauty? Dicke Krokodilstränen! "Es ist viel zu viel, ich ertrage das nicht!", zeigte sie sich verzweifelt.

Dragqueen Katy Bähm (26) hatte keine tröstenden Worte für die Beauty, im Gegenteil. "Hättest du das, was du abgezogen hast, mit mir gemacht, dann wärst du dein Leben nicht mehr froh geworden hier. Ich hätte dich ignoriert, bis du an deiner Existenz gezweifelt hättest", gab die Schönheit zu verstehen. Zwischen den beiden Streithähnen Senay und Elene dürfte aber erst mal Ruhe herrschen. Während die Zuschauer ihn ins Märchenschloss wählten, muss Elene weiterhin im Märchenwald verharren.

Instagram / elene.ameur Elene Lucia Ameur, Kandidatin bei "Promi Big Brother"

ActionPress Senay Gueler, 2019

Instagram / katybaehm Katy Bähm im Juli 2020

