Eigentlich wollte Senay Gueler (44) sich bei Promi Big Brother von einer ganz anderen Seite zeigen! Seit Freitagabend steckt der Schauspieler gemeinsam mit 15 anderen Stars im TV-Container. Schon jetzt liegen die Nerven bei dem 44-Jährigen blank: So hat er sich bereits mit mehreren Kontrahenten angelegt. Vor allem Ex-GZSZ-Darstellerin Jasmin Tawil (38) musste ordentlich einstecken. Immer wieder sorgt Senay für dicke Luft – dabei wollte er ursprünglich für Harmonie in der "Promi Big Brother"-Riege sorgen!

Kurz vor seinem Einzug wollte Promiflash von dem DJ wissen, mit welcher Einstellung er in den Container ziehen will. Daraufhin betonte Senay noch: "Ich bin kein Leitwolf und definitiv kein Einzelgänger, aber sage und vertrete meine Meinung. Außerdem mag ich Harmonie. Ich bin harmoniebedürftig – und dafür tu' ich auch viel." Zudem wollte er versuchen, in eventuellen Streitsituationen den Schlichter zu spielen und zu vermitteln. "Ich glaube, dass ich bei 'Promi Big Brother' so etwas wie der große Bruder sein kann."

Dieses Vorhaben ist definitiv nicht geglückt – wenn man sich Senays bisherige Ausraster so anschaut. Offenbar hat der Bartträger einen Aspekt mächtig unterschätzt: Wie sehr er sich verändert, sobald er auf Nikotinentzug ist! Wie er selbst bereits im Container feststellte, fehlen ihm seine Zigaretten. Ob er im Laufe der Show zum nächsten "Kippen-Kobold" wird? Diesen Titel erwarb sich Daniele Negroni (25) während seiner Dschungelcamp-Teilnahme 2018, als auch er schwer mit dem Entzug zu kämpfen hatte.

Sat.1/Marc Rehbeck Senay Gueler für "Promi Big Brother" 2020

ActionPress Senay Gueler, 2019

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni, Sänger

