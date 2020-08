Nun musste sich Andrea von einem letzten Bewerber verabschieden! Der Gastronom sucht aktuell bei Schwiegertochter gesucht nach der großen Liebe. In der engeren Auswahl waren bislang Jaweed, Guiseppe und Joshua. Von Letzterem trennte er sich in der aktuellen Folge bereits. Doch auch ein weiterer Kandidat musste seine Koffer packen – denn am Ende kann nur einer Andreas Herz erobern. Für wen hat er sich nun entschieden?

Um seine Wahl zu verkünden, bat der 29-Jährige seine zwei Auserwählten zu einem gemeinsamen Gespräch und richtete das Wort an Jaweed : "Ich werde mich von dir trennen müssen – nicht, weil ich dich nicht mag, sondern weil du viel Zeit brauchst und dir selber in allem noch nicht so ganz schlüssig bist." Bei Guiseppe sei dies hingegen eher weniger ein Problem, sodass er sich deshalb für ihn entschied.

Ganz so sicher scheint sich Andrea dabei jedoch nicht gewesen zu sein, Jaweed nach Hause zu schicken. "Ich hoffe natürlich nicht, dass ich es bereue, dass ich mich gegen ihn entschieden habe", erklärte er unter Tränen. Dass Andrea seinen Emotionen so sehr freien Lauf lässt, sei zudem ziemlich selten, wie seine Mutter Lina verriet: "Dass Andrea so emotional ist, hätte ich von ihm nie erwartet. Der hat schon ein schwaches Herz."

TVNOW Kandidat Andrea (dritter von links) in Folge fünf von "Schwiegertochter gesucht"

TVNOW Lina und Sohnemann Andrea bei "Schwiegertochter gesucht" 2020

TVNOW Jaweed, Andrea und Joshua von "Schwiegertochter gesucht" 2020

