Bei Mischa Mayer und Adela Smajic bahnte sich in den vergangenen Tagen eine Promi Big Brother-Romanze an. Der Love Island-Hottie und die ehemalige Schweizer Bachelorette gingen im Märchenwald auf Kuschelkurs – doch zukünftig müssen die Turteltauben auf solche Momente verzichten, denn: Der Muskelmann wurde von seinen Konkurrenten aus dem Märchenwald ins Schloss geholt. Schweren Herzens ließ er seine Liebste zurück.

"Mischa hat so Hunger und der isst kaum was, weil er es den Mädels überlässt", argumentierte Katy Bähm (26), als es darum ging, wer in den Luxus-Bereich übersiedeln soll. Emmy Russ (21) widersprach und meinte, es sei nicht fair, ihn von Adela zu trennen. Letztendlich wurde sie aber überstimmt. Als Mischa von seinen Umzug erfuhr, hielt sich seine Begeisterung in Grenzen. Mit Dackelblick schaute er seine Flirt-Partnerin an, die ihn zum Abschied in die Arme sprang. "Ich nehme dich einfach mit. Ich hole dich", flüsterte er ihr ins Ohr, bevor er rüber ging.

Wer zurück in den Märchenwald ziehen soll, lag in der Hand der Fernsehzuschauer. Und die verbannten Senay Gueler (44) zurück in den armen Bereich. Vermutlich hatte sich der Berliner DJ mit seinen ständigen Konfrontationen nicht unbedingt beliebt beim TV-Publikum gemacht. Katy gab ihm noch mit auf den Weg, stark zu bleiben.

Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, "Promi Big Brother"-Kandidat

Anzeige

Sat.1/Marc Rehbeck Adela Smajic für "Promi Big Brother" 2020

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Senay Gueler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de