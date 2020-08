Sind Mischa Mayer und Adela Smajic das neue Traumpaar? Der ehemalige Love Island-Kandidat und die Schweizer Bachelorette von 2018 sind am Freitag in den Promi Big Brother-Container gezogen und scheinen sich in dem berühmten TV-Knast ziemlich gut zu verstehen. In der letzten Folge konnten die beiden kaum die Finger voneinander lassen und tauschten die ersten zärtlichen Berührungen aus. Ob Adela und Mischa aber wirklich zusammenpassen?

In der Big Brother – Die Late Night Show war die Schwester der Ex-Rosenverteilerin, Samra Smajic, zu Gast. Sie meinte, Adelas Bachelorette-Auserwählter sei ganz anders als Mischa gewesen, dennoch sieht sie in den beiden Potenzial: "Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was Adela sucht." Der Muskelmann sei einfühlsam, sensibel und tiefgründig. Samra könne zwar noch nicht sagen, ob der Wahl-Kölner wirklich der Richtige sei, aber er wirke immerhin sehr sympathisch und echt.

Eine Konkurrentin hat Adela bereits aus dem Rennen geworfen. Auch Emmy Russ hatte bei "Promi Big Brother" ein Auge auf den tätowierten Bartträger geworfen. Bei ihm und der ehemaligen Beauty & The Nerd-Teilnehmerin scheint es aber nicht wirklich gefunkt zu haben und das TV-Sternchen hat offenbar schnell das Interesse verloren: "Ich kann mir nichts mehr mit Mischa vorstellen, da er vom Charakter her nicht zu mir passt."

Instagram / samra.s Adela und Samra Smajic, Schweizer TV-Stars

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer im Juni 2020

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, TV-Bekanntheit

