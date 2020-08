Sandy Fähse (35) und Georgina Fleur (30) treten aktuell als Konkurrenten bei Kampf der Realitystars an, und die beiden TV-Bekanntheiten gerieten in der neuen Folge ordentlich aneinander. Die Ex-Dschungelcamperin behauptete, ein guter Freund des ehemaligen Berlin – Tag & Nacht-Darstellers sei homosexuell. Diese Äußerung brachte Sandy so auf die Palme, dass er kein Wort mehr mit Georgina reden wollte und ihr mit dem Rauswurf drohte. Jetzt mussten die beiden in einer Challenge gemeinsam spielen, und der 35-Jährige erweckte den Anschein, als ob er das Spiel absichtlich sabotiere.

Im "Safety"-Spiel treten die Kandidaten in Zweierteams an und haben die Möglichkeit, sich vor der Nominierung zu schützen. Natürlich wurden Georgina und Sandy in eine Gruppe gesteckt – was den einstigen Laiendarsteller in eine missliche Lage brachte. Einerseits musste er sich selbst sichern, andererseits wollte er die rothaarige Beauty aus der Show schmeißen. Er entschied sich offenbar für Letzteres: Es wirkte tatsächlich so, als würde Sandy das Match extra boykottieren.

Während Georgina vollen Körpereinsatz zeigte, ließ sich der Blondie besonders viel Zeit und half ihr nicht bei der Lösungssuche – er stand ihr dabei sogar bewusst im Weg. Dabei gab er sich am Anfang des Spiels noch zuversichtlich: "Ich habe dir gesagt, wir geben 100 Prozent." Am Ende mussten die beiden sich geschlagen geben, sie konnten das Rätsel nicht lösen.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": seit 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Anzeige

ActionPress/Public Address Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Anzeige

ActionPress/Bieber, Tamara Sandy Fähse, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2020

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de