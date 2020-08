Ob die Liebessuche dieses Mal besser klappt? Am 21. August startet auf Joyn die neue Datingshow "Coras House of Love", in der Ex-Rennfahrerbraut Cora Schumacher (43) ihren Mr. Right finden will. Nun sind auch endlich die zehn Single-Männer bekannt, die bei der Sendung mitmachen werden. Einige der Kandidaten sind schon aus anderen Reality-TV-Shows bekannt. So zum Beispiel Frank aus Aurich – er war vor einigen Jahren bereits bei Die Bachelorette zu sehen!

Der selbstständige Unternehmer nahm an der Rosen-Staffel 2015 teil: In diesem Jahr verteilte Alisa (32) als Junggesellin die heißbegehrten Schnittblumen. Bei seiner Teilnahme an der Show war Frank 42 Jahre alt und damit der älteste Bachelorette-Teilnehmer aller Zeiten. Ein weiterer Fun Fact: Frank stellte sich in der RTL-Sendung nicht als frank, sondern als Katsche vor. Leider hatte der Ostfriese bei Alisa kein Glück: Nicht nur, dass er die Show nach vier Folgen verlassen musste – er hatte auch während seiner Zeit bei "Die Bachelorette" nicht ein einziges Einzelgespräch oder Date mit der Brünetten ergattern können.

Frank ist allerdings nicht der einzige bekannte Single-Mann bei "Coras House of Love". Auch Denny Heidrich ist dabei – Fans der gepflegten Trash-Unterhaltung kennen ihn aus der diesjährigen Staffel von Big Brother. Außerdem ist ein Rosen-Kollege von Frank am Start: Sascha, der sich ebenfalls unter den Teilnehmern befindet, kämpfte 2018 um das Herz von Bachelorette Nadine Klein (34).

Joyn / Stephan Pick Cora Schumacher für "Coras House of Love"

Instagram / alisaxofficial Alisa Persch, Lehrerin

© SAT.1/Arya Shirazi // ActionPress / Schürmann, Sascha // MG RTL D Collage: "Big Brother"-Denny, Cora Schumacher und Ex-Bachelorette-Kandidat Sascha

