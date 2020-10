Die Vermutungen haben sich bestätigt! In ihrer eigenen Datingshow Coras House of Love trat Rennfahrerbraut Cora Schumacher (43) in den vergangenen Wochen an, um ihren Mr. Right zu finden. Bereits vor Ausstrahlung der letzten Folge wurde gemunkelt, dass Ex-Big Brother-Kandidat Denny Heidrich der Gewinner der Sendung sei. Er und Cora wurden Ende August küssend am Flughafen von Kreta erwischt. Nun ist klar: Der Profiboxer hat tatsächlich Coras Herz und die Show gewonnen!

Neben Denny schafften es auch Wahl-Mallorquiner Carlo sowie der 40-jährige Thomas ins Finale. Kurz vor der letzten Entscheidung musste Carlo die Liebes-Villa verlassen, Thomas bekam ebenfalls einen Korb: "Ich denke, du wärst ein wunderbarer Partner an meiner Seite, aber du hast mich hier nicht abgeholt, daher möchte ich dich bitten, 'Coras House of Love' zu verlassen", erklärte Cora Thomas. Am Ende entschied sich die 42-Jährige für Denny mit den Worten: "Ich möchte gerne herausfinden, ob du deine Pfannkuchen auch für mich machen würdest, wenn die Kamera aus sind." Unter Tränen versprach der Berliner, das zu tun – ihr frisches Liebesglück besiegelten die beiden mit einem leidenschaftlichen Kuss.

Mittlerweile soll ihre Beziehung allerdings schon wieder vorbei sein. Angeblich habe Denny vor zwei Wochen in einer Kölner Kneipe Kate Merlan (33) angeflirtet! "Er hat mir die ganze Zeit gesagt, wie heiß er mich findet, dass ich voll sein Typ bin und er auf der ehrlichen Suche nach einer festen Freundin wäre und es mit mir passen könnte. Und er sagte, dass er am liebsten sofort mit mir Sex haben wolle", schilderte Kate gegenüber Bild die Begegnung.

Anzeige

Joyn / Stephan Pick Cora Schumacher für "Coras House of Love"

Anzeige

Joyn / Stephan Pick Cora Schumacher in der Show "Coras House of Love"

Anzeige

Joyn Denny, Kandidat bei "Coras House of Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de