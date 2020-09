In Coras House of Love sucht Cora Schumacher (43) auf Joyn aktuell nach einem neuen Partner. Die größten Gefühle zeigt die Ex von Ralf Schumacher (45) jetzt aber nicht wegen eines Kandidaten. Cora spricht in ihrer Show erneut über die Beziehung zu Sohn David Schumacher (18). Im Interview bricht die Mutter weinend zusammen, weil ihr Kind den Kontakt abgebrochen habt.

"Mein Sohn will mit mir nichts mehr zu tun haben. Ich weiß nicht mal genau den Grund. Ich kann ihn nur erahnen. Er kennt halt nur die Sichtweise seines Vaters", spielt die Ex-Rennfahrergattin auf ihren öffentlichen Streit mit Ralf an. In Tränen aufgelöst fügt Cora hinzu: "Ich kann ihn verstehen. Es sind meine Probleme und nicht die meines Kindes. Mein Sohn soll seinen Weg unbelastet gehen. Mir tut es halt einfach nur weh, dass ich nicht daran teilhaben kann."

Nach diesem Statement bricht Cora sogar kurzzeitig die weitere Aufzeichnung des Interviews ab. Zu emotional machte sie das offene Statement über ihren Sohn, der 2001 geboren wurde und mittlerweile in die Fußstapfen seines berühmten Vaters getreten ist. Er ist heute erfolgreicher Formel-3-Fahrer.

Getty Images David Schumacher 2018 in München

Getty Images Cora Schumacher im Jahr 2005

Getty Images Cora Schumacher, Model

