Wer wird das Herz von Cora Schumacher (43) erobern? Die Ex-Ehefrau von Ralf Schumacher (45) will endlich die große Liebe finden – und geht dafür einen ungewöhnlichen Weg: In ihrem eigenen Dating-Format "Coras House of Love", das auf Joyn ausgestrahlt wird, will sie sich vor laufenden Kameras verlieben. Als potenzieller Mr. Right stehen Cora zehn komplett unterschiedliche Kandidaten zur Auswahl: Promiflash stellt euch die Single-Männer vor!

Denny (32)

Denny dürften Reality-TV-Fans noch auf dem Schirm haben: Der Boxer machte dieses Jahr bei Big Brother mit – nun kämpft er im Fernsehen um kein Preisgeld, sondern um das Herz von Cora. Eine Gemeinsamkeit hätten die beiden auf jeden Fall schon mal: Cora war wie Denny Kandidatin bei "Big Brother" – und zwar bei dem Promi-Ableger. Und wie gefällt Denny die 43-Jährige? "Sie ist ein sehr offenherziger Mensch und stellt jeden auf die gleiche Stufe", sagt er im Gespräch mit Joyn.

Sascha (41)

Der Online-Marketing- & SEO-Manager hatte bisher kein Glück mit der Liebessuche im TV. 2018 buhlte er bei Die Bachelorette um Nadine Klein (34). Die Influencerin gab ihm damals jedoch einen Korb. Trotzdem gibt der 41-Jährige nicht auf: "Man weiß nie, wo man die Liebe seines Lebens trifft: Das kann einem im Supermarkt passieren oder auf der Rolltreppe, aber vielleicht auch in so einer Sendung."

Carlo (52)

Sollte Coras Wahl auf Carlo treffen, könnten die potenziellen Turteltauben ihre Leben auf Mallorca verbringen: Der Unternehmensberater wohnt auf der Ferieninsel. Aber was hat er sonst noch zu bieten? "Ich bin ein Gentleman durch und durch. Außerdem bin ich sehr zuverlässig und ein loyaler Typ", lautet sein Versprechen.

Christian (28)

Male-Model Christian ist 15 Jahre jünger als Cora und mit 28 Jahren der jüngste Teilnehmer der Sendung. Trotz des Altersunterschieds gefällt ihm die Blondine: "Das Besondere an Cora ist, dass sie so bodenständig ist, obwohl sie prominent ist." Außerdem sei sie sehr reflektiert und tiefgründig. Er selbst sei auch ein sehr tiefgründiger Mensch, führt Christian aus.

Frank (47)

Ob Kandidat Frank "Bachelorette"-Anhängern noch ein Begriff ist? 2015 machte der heute 47-Jährige bei dem Rosenformat mit und wollte dort Junggesellin Alisa (32) erobern. Nach vier Folgen musste der Auricher, der in der Sendung unter dem Namen Katsche auftrat, allerdings die Koffer packen. Er ist seit sechs Jahren Single – ob er in Cora wohl endlich seine Traumfrau findet?

Marc (34)

Marc ist sich sicher, dass er zu Cora passt, denn: Der Regionalleiter eines Fitnessstudios ist der Meinung, dass er und die Blondine den gleichen Humor hätten. Der 34-Jährige hat auch ganz genaue Vorstellungen davon, wie für ihn die perfekte Beziehung ist. Das Wichtigste sei Vertrauen! "Das ist das Fundament von jeder Beziehung. Wenn das Vertrauen nicht passt, dann kann man den Rest vergessen", erklärt er.

Marco (46)

Der selbstständige Gastronom ist nach eigener Aussage der auffälligste Typ unter den Teilnehmern, weil er volltätowiert sei. "Ich bin anderen Menschen offen gegenüber, gehe auf jeden zu und suche das Gespräch. Außerdem bin ich kein Schleimer, sondern sage, was ich denke", so der 46-Jährige.

Steve (45)

Der Maler und Lackierer ist seit drei Jahren Single – Cora soll das nun ändern. Folgende Eigenschaften müsste sie als Traumfrau allerdings mitbringen: "Ich stehe auf Natürlichkeit und Humor – ich liebe schwarzen Humor. Meine Frau sollte auf eigenen Beinen stehen, selbstbewusst sein und wissen, was sie will – aber manchmal auch nicht. Und dann bin ich da, um sie zu unterstützen", erzählt der Flensburger.

Thomas (40)

Thomas ist erst seit sechs Monaten Single, trotzdem ist er wieder auf der Suche. Ob er als Sieger die Show verlässt, ist noch unklar – für ihn sei die Sendung auf jeden Fall eine Bereicherung: "Davor war ich der absolute Kopfmensch und mittlerweile habe ich gelernt, öfter darauf zu hören, was die Herz-Region sagt."

Vincenzo (40)

Der Brillenträger und Cora haben definitiv eine Gemeinsamkeit: Autos! Denn der 40-Jährige ist selbstständiger Automobilhändler. Und was ist für den Hut-Liebhaber sonst in einer Beziehung wichtig? "Treue ist für mich das A und O. Wenn ich mich auf jemanden einlasse, möchte ich, dass der andere auch treu ist. Außerdem ist mir Loyalität sehr wichtig. Meine Partnerin unterstütze ich zu 100 Prozent."

