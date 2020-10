Endlich äußert sich Denny Heidrich zu seiner gescheiterten Liebesbeziehung. Der Profiboxer und ehemaliger Big Brother-Kandidat nahm dieses Jahr an der Datingshow Coras House of Love teil. Am Ende gewann er die Show und vor allem das Herz von Rennfahrerbraut Cora Schumacher (43). Doch kurz nach dem Finale gab Cora im Netz das Liebes-Aus bekannt. Aber warum haben sich die beiden getrennt? Mit Promiflash sprach Denny über die Trennungsgründe!

Laut dem Reality-TV-Star hätten vor allem Eifersucht und Misstrauen eine Rolle gespielt. "Davon wusste die Öffentlichkeit nur nichts. Es war also von Anfang an der Wurm drin und keine gute Basis für eine gesunde und langlebige Beziehung", erklärte er im Promiflash-Interview. Fakt sei aber, dass er diese Beziehung wirklich gewollt habe, stellte er zusätzlich klar.

Und wie lautet denn nun sein aktueller Beziehungsstatus? Single, gab der Frauenschwarm gegenüber Promiflash zu Protokoll und betonte, er lebe wieder richtig auf. "Für die nächste Frau an meiner Seite wartet ein großer Platz in meinem Herzen", führte er noch aus.

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich, ehemaliger "Big Brother"-Kandidat

Joyn/Stephan Pick Cora Schumacher und Denny Heidrich

Joyn Denny, Kandidat bei "Coras House of Love"

