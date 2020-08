Vor zwölf Monaten wurde es für Dominic Harrison (29) und seine Frau Sarah (29) ein weiteres Mal ernst: Nach ihrer standesamtlichen Hochzeit Ende 2017 feierten die YouTuber ihre Liebe 2019 mit einer zweiten Trauung noch einmal. Nun liegt auch die jüngste Zeremonie wieder ein ganzes Jahr zurück: Pünktlich zu diesem besonderen Termin blickt die einstige Teilnehmerin von Der Bachelor auf den großen Augenblick zurück!

Auf ihrem Instagram-Account schwelgt die frischgebackene zweifache Mutter in Erinnerungen: "12.08.2019, unser BBQ-Abend vor unserer Hochzeitsfeier – einfach unvergesslich", betitelt Sarah den Post, bei dem es sich um zahlreiche Throwback-Pics handelt. Die Fotos zeigen Domi und die Blondine kurz vor der Feier und während des Fests – dabei lächelt das Brautpaar stets strahlend glücklich über das ganze Gesicht.

In ihrer Instagram-Story schreibt Sarah außerdem: "Es war einfach perfekt" und widmet ihrem gleich doppelt geehelichten Göttergatten zudem eine Liebeserklärung. Na, wenn Sarah schon beim Jahrestags ihrer Pre-Weddingparty so sentimental wird, dürfte sie an ihrem eigentlichen Hochzeitstag wohl regelrecht vor lauter Emotionen zerfließen!

Anzeige

lenn Sarah Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison im August 2019

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Influencerin Sarah Harrison

Anzeige

Hab ihr Domi und Sarahs zweite Hochzeit im vergangenen Jahr verfolgt? Natürlich! Nein, das ist mir entgangen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de