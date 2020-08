Der nächste heftige Beef bei Kampf der Realitystars! In der neuen Promi-Show von RTL2 ging es bereits mächtig zur Sache: Vor allem zwischen den Zwillingen Tayisiya (23) und Yana Morderger (23) und der Konkurrenz hatte es in den vergangenen Folgen mächtig gekracht. Nach ihrem Auszug herrscht jetzt aber nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Die Streithähne der heutigen Ausgabe heißen Georgina Fleur (30) und Sandy Fähse (35). Nach einer Behauptung der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin rastet der BTN-Star vollkommen aus.

Im Gespräch über einen Freund des Laiendarstellers war der 30-Jährigen rausgerutscht, dass sie den betreffenden Kumpel für schwul hält. Weil an dieser Aussage laut Sandy absolut nichts Wahres dran sei, eskaliert die Situation komplett. "Wer bist du Mädchen, was hast du Großes geleistet? Du kannst nur demontieren, du kannst nichts bauen, weil du jeden Tag säufst du Alkoholikerbraut. Was behauptest du da, der ist ein Freund von mir, du kannst nicht behaupten, dass der schwul ist", schreit der Ex-Seriendarsteller sie an und beschimpft sie minutenlang ziemlich übel. Und damit nicht genug: Sandy droht, Georgina in der kommenden Entscheidungsnacht zu nominieren.

Auch die Schlichtversuche der Mitbewohner können die Lage zunächst nicht entschärfen. In seinem Wutrausch lehnt der 35-Jährige zudem jegliche Entschuldigungen des It-Girls ab. "Ich möchte, dass du gehst und nie mehr meinen Namen in den Mund nimmst", stellt er klar. Georgina selbst kann das Drama gar nicht recht fassen. "Der ist total aggressiv, wie so ein Choleriker rastet der aus. Ich war so schockiert über die Sachen, die er gesagt hat", äußert sie sich. Unter Tränen braucht sie nach der Eskalation erst einmal etwas Zeit für sich.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Anzeige

RTL II Sandy Fähse, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

Anzeige

RTL II Georgina Fleur, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Anzeige

RTL II Sandy Fähse, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de