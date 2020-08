Maren Wolf (28) gibt ein ehrliches Schwangerschafts-Update! Seit Wochen warten die Fans der YouTuberin jetzt schon gebannt darauf, dass ihr gemeinsames Kind mit ihrem Mann Tobias das Licht der Welt erblickt. Nachdem es zuletzt auffällig ruhig auf ihren Social-Media-Profilen gewesen war und sie zudem über erste Wehen geklagt hatte, dachten viele, das Baby sei schon da. Doch tatsächlich ist Maren noch immer schwanger – und hat im Endspurt ziemlich zu kämpfen!

Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichte die Mami in spe jetzt ihr "letztes Schwangerschafts-Update" und berichtete darin, wie es ihr in der 38. Woche so geht: "Ich kann leider nicht mehr gut schlafen – das ist natürlich ziemlich blöd. Es ist sehr, sehr anstrengend nachts: Ich schwitze viel, dieses Rumwälzen, keine Position wirklich finden..." Schuld daran sei vor allem ihr kugelrunder Bauch, der mittlerweile die 120-Zentimeter-Marke geknackt hat. Zusätzlich zur Schlaflosigkeit und allgemeinen Abgekämpftheit leide Maren auch an Kurzatmigkeit.

Und wie sieht es heute mit der Nervosität aus? Schließlich könnte es jeden Moment so weit sein! "Vor ein paar Tagen war ich noch aufgeregter als jetzt. Ich muss sagen, jetzt bin ich echt entspannt, freue mich natürlich sehr auf die Geburt, wenn es dann endlich losgeht", erklärte die 28-Jährige.

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Netz-Star

Instagram / marenwolf Maren Wolf im August 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Netz-Star

