Drama, Drama und noch mehr Drama! Am kommenden Dienstag wird endlich die allererste Folge der neuen TV-Show Like Me – I'm Famous im Fernsehen ausgestrahlt. Zehn mehr oder weniger bekannte Promis wollen in der neuen Trash-Perle ihre Beliebtheit unter Beweis stellen und um Anerkennung buhlen. Vorab können sich Fans die erste Folge schon im Netz auf TVNow anschauen – Promiflash fasst für euch ein paar der hitzigen Momente zusammen!

Schon der Einzug der Stars sorgt für eine explosive Stimmung. Vor allem das Aufeinandertreffen der ehemaligen Love Island-Stars Dijana Cvijetic (26) und Yasin Cilingir könnte auf den einen oder anderen komisch wirken. "Ich hab erst gar nicht gecheckt, dass du da sitzt", sagt die Blondine, als sie dem Casanova zum ersten Mal in der Villa gegenübersteht. Zur Erinnerung: Yasin fand Dijana während der "Love Island"-Zeit ziemlich heiß – ist dann aber mit seiner heutigen Verlobten Samira zusammengekommen.

Auch das erste Treffen von Melanie Müller (32) und Helena Fürst (46) könnte aufgeladener kaum sein! "Also Helena war eine Person, wo ich gesagt habe, hoffentlich ist diese Person nicht mit mir irgendwann mal in irgendeinem Bereich unterwegs. Das hat sich ja dann heute erledigt", erzählt Schlagersängerin Melanie und ist sich ziemlich sicher, dass es im Haus ordentlich knallen wird.

Beim gemütlichen Zusammensitzen geht es schließlich mit Karacho weiter. Besonders Melanie ist schon ziemlich genervt von dem einen oder anderen Promi-Bewohner – allen voran hat sie Sarah Knappik (33) auf dem Kieker. Aber auch andere bekommen gleich zu Beginn ihr Fett weg: "Mir gehen jetzt schon alle auf den Sack mit ihrem Gequatsche."

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, Schlagerstar

TVNOW Dijana Cvijetic, Melanie Müller und Helena Fürst bei "Like Me – I'm Famous"

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik, ehemalige GNTM-Teilnehmerin

TVNOW Die "Like Me – I'm Famous"-Promis 2020

