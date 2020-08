So schön schwanger ist Chelsea Houska bereits! Erst vor ein paar Tagen hatte der einstige Teen Mom-Star verkündet, dass sich sein großer Traum von noch mehr Kindern bald erfüllen werde. Denn die Laiendarstellerin und ihr Mann Cole DeBoer erwarten schon wieder Nachwuchs! Die stolze dreifache Mutter hat im Netz nun auch ein Update gegeben, wie rund ihr Babybauch mittlerweile ist.

Auf Instagram hat Chelsea einen Schnappschuss von sich selbst in ihrem Wohnzimmer geteilt. Darauf zu sehen ist die US-Amerikanerin, wie sie ihr übergroßes weißes T-Shirt ein wenig hochschiebt, um ihre Körpermitte zu präsentieren. Und tatsächlich – es deutet sich schon eine leichte Rundung an ihrem Bauch an. Zu ihrem Spiegelselfie schreibt die 28-Jährige: "Hallöchen kleines Baby."

Nur einen Tag nach diesem Update hat der Reality-TV-Star auch mit einem Insta-Post bekannt gegeben, ob seine drei Kinder – Aubree, Watson und Layne – ein Brüderchen oder ein Schwesterchen bekommen werden: Wie ein Bild verrät, auf dem pinke Papierschnipsel aus einer Konfettikanone geschossen wurden, erwartet Chelsea ein Mädchen!

Instagram / chelseahouska Chelsea Houska im August 2020

Instagram / chelseahouska Chelsea Houska, Cole DeBoer und ihre Kinder

Instagram / chelseahouska Chelsea Houska im September 2017

