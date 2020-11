Diese Schwangerschaft ist nicht mehr zu übersehen! Chelsea Houska erlangte ihre Bekanntheit durch die US-Reality-Serie Teen Mom. Mit 28 Jahren ist die TV-Bekanntheit nun schon dreifache Mama – und seit Anfang August ist auch bekannt: Dabei soll es nicht bleiben. Aktuell sind Chelsea und ihr Mann Cole DeBoer nämlich wieder in freudiger Baby-Erwartung! Nun teilte die Influencerin ein Babybauch-Update und beweist damit: Ihre Kugel hat einen ganz schönen Schub gemacht!

Mit ihrem neuesten Posting auf Instagram verzückt Chelsea wohl so einige Follower! Sie fotografierte sich kurzerhand im Spiegel und gab damit den besten Blick auf ihre ganz schön runde Körpermitte preis. In einer Lederleggins, einem engen Oberteil und einer Jeansjacke kommt der Bauch so richtig zur Geltung – und Chelseas Lächeln spricht dabei wohl Bände. In der Bildbeschreibung hinterließ sie hingegen nur ein schwarzes Herz.

"Süßeste kleine Mama überhaupt", schwärmte ein Fan bei diesem Anblick drauflos. "Du siehst fantastisch aus" oder "Ich kann es nicht erwarten, endlich Bilder von diesem Baby zu sehen", lauten weitere begeisterte Kommentare unter dem Beitrag. Wann der Spross genau das Licht der Welt erblicken soll, ist bisher allerdings noch nicht bekannt.

Anzeige

Instagram / chelseahouska Chelsea Houska, Cole DeBoer und ihre Kinder

Anzeige

Instagram / chelseahouska Chelsea Houska im August 2020

Anzeige

Instagram / chelseahouska Chelsea Houska und Cole DeBoer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de