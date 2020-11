Chelsea Houska kehrt dem beliebten Teen Mom-Format den Rücken! Mit ihrer Teilnahme an der Reality-TV-Show rund um den Alltag von Müttern im Teenager-Alter wurde die US-Amerikanerin eine regelrechte Bekanntheit: Die Zuschauer konnten nicht nur verfolgen, wie die Beauty ihre Kinder großzieht, sondern auch, wie sich ihre Beziehung zu ihrem Partner Cole entwickelte. Jetzt folgen für manch einen Fan allerdings traurige Neuigkeiten: Chelsea wird die Sendung demnächst verlassen!

Derzeit ist Chelsea hochschwanger und erwartet ihr viertes Kind. Via Instagram verkündete die Schönheit nun etwas wehmütig ihre Entscheidung: "Nach vielen Überlegungen und Diskussionen mit meiner Familie und Freunden, haben Cole und ich beschlossen, dass diese Staffel unsere Letzte sein wird." Seit beinahe elf Jahren seien die MTV-Crew und alle Verantwortlichen schon wie eine zweite Familie für das Paar. In Zukunft möchten sich Chelsea und ihr Liebster allerdings mehr auf den Ausbau ihres Unternehmens konzentrieren.

Nach der zehnten Staffel ist für Chelsea und ihre Familie also Drehschluss. "Bitte schaltet für unsere letzten Show-Momente noch mal ein und verfolgt unsere weitere Reise in den sozialen Medien", forderte die 28-Jährige ihre Community auf. Was sagt ihr zu ihrem Exit? Stimmt ab!

Instagram / chelseahouska Chelsea Houska im September 2020

Instagram / chelseahouska Chelsea Houska mit ihrem Partner Cole

Instagram / chelseahouska Chelsea Houska mit ihrem Sohn

