Christina Aguilera (39) präsentiert sich wieder ganz privat! Und diesmal geizt die Sängerin ganz und gar nicht mit ihren Reizen. Nachdem sie vor wenigen Tagen bereits sehr persönliche Fotos vom Roadtrip mit ihrer Familie im Netz geteilt hatte, legte sie jetzt sogar noch einen drauf. Jetzt veröffentlichte Christina einen sexy Schnappschuss aus dem Pool – und bringt damit ihre Fans in Wallungen.

Auf dem Foto, das sie auf ihrem Instagram-Account postete, trotzt die Blondine den heißen Temperaturen im kühlen Nass. Dabei hat sie knallrote Lippen und trägt ein eng anliegendes weißes Kleid – durch das Wasser ist dieses allerdings halb-transparent und setzt ihre Kurven in Szene. Wie sie in der Bildbeschreibung verrät, habe sie "sich in diesem Moment danach gefühlt". Anlass für das heiße Shooting war wohl die neue Rap-Veröffentlichung "WAP" von Cardi B (27) und Meghan Thee Stallion, die Christina in einem Hashtag nennt. WAP ist eine englische Abkürzung und bedeutet übersetzt "nass und überschwänglich" – passend für den sexy Plansch-Schnappschuss.

Die Fans finden das Foto super und belohnen die "Dirrty"-Sängerin mit unzähligen Flammen-Emojis in den Kommentaren. Sie fordern außerdem neue Musik und schlagen einen Christina Aguilera-Remix des Liedes vor. Ein Anhänger schreibt deutlich: "Remix! Jetzt! Wir brauchen einen Remix!"

Getty Images Christina Aguilera singt "Dirty" bei den MTV European Music Awards im November 2002

Getty Images Christina Aguilera, Sängerin

ZUMAPRESS.com / MEGA Musikerin Christina Aguilera während eines Konzerts in Dublin

