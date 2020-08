Hätte Maite Kelly (40) überhaupt Lust auf DSDS? Anfang der Woche machten diese überraschenden Neuigkeiten schnell die Runde: Die Jury der beliebten Mottoshow wird neu gemischt – alle bis auf Poptitan Dieter Bohlen (66) sind raus! Doch wer wird die Plätze von Pietro Lombardi (28), Oana Nechiti (32) und Xavier Naidoo (48) stattdessen besetzen? Unter anderem soll Maite, das zweitjüngste Kind der Kelly Family, im Gespräch sein. Doch kommt eine Juryposition bei DSDS für die irische Sängerin überhaupt infrage?

Wohl eher nicht – zumindest zeigte sie sich im Promiflash-Interview vor drei Jahren so gar nicht begeistert von der Idee. Der Grund: Sie würde nicht mit dem DSDS-Chef klarkommen! "Ich hätte keine Lust auf Dieter – den Dieter tu' ich mir doch nicht an", meinte Maite damals und führte weiter aus: "Ich mag ihn als Produzent und alles, aber ich muss da nicht neben ihm in der Jury sitzen, nein." Doch was wäre genau das Problem? "Ich bin so ein Gerechtigskeitsmensch – und wenn ich dann neben Dieter sitze, der solche Sprüche raushaut, dann wäre ich wahrscheinlich so wütend, ich würde mittendrin aussteigen."

Darüber hinaus würde ihr das Grundkonzept des Formats nicht zusagen: "Ich bin kein Freund davon, Menschen zu bewerten, die sich selbst nicht einschätzen können. Ich fände es gut, in einer Jury zu sitzen mit Profis – aber Laien, die sich selbst nicht einschätzen können und dann da brachial ranzugehen, das ist nicht mein Stil", erklärte Maite. Was denkt ihr: Würde sie eine Jurorenposition bei DSDS vielleicht heute in Betracht ziehen? Stimmt ab!

Christian Augustin/Getty Images Maite Kelly, Musikerin

Getty Images Dieter Bohlen beim Finale von "Das Supertalent" 2016

Getty Images Maite Kelly im August 2017 in Timmendorfer Strand

