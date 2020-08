Bahnt sich bei Promi Big Brother zwischen Adela Smajic (27) und Mischa Mayer etwa eine süße Liebesgeschichte an? Am vergangenen Freitag zogen die ehemalige Schweizer Bachelorette und der einstige Love Island-Hottie in den TV-Container ein. Dabei schien bereits nach wenigen Minuten die Chemie zwischen ihnen zu stimmen: Immer wieder tauschten die beiden verliebte Blicke aus. Nach Mischas zwischenzeitlichem Aufenthalt im Luxusbereich sind die zwei nun wieder im Märchenwald vereint. Die Turtelei bemerkte auch Adelas Schwester Samra vor dem TV-Bildschirm – mit Promiflash plauderte die Blondine jetzt über den Flirt!

"Als ich die beiden zum ersten Mal gemeinsam sah, da hatte ich sofort Gänsehaut", verriet Samra gegenüber Promiflash. Besonders positiv seien ihr beim Umgang zwischen Mischa und Adela die Zärtlichkeiten, fesselnden Blicke und schönen Worte aufgefallen. "Ich glaube, Adela fühlt sich in den Armen von Mischa wirklich wohl", vermutete die Tierliebhaberin. Mit weiteren Aussagen will sich Samra aber noch zurückhalten.

"Der liebe Mischa muss natürlich zuerst den Schwestern-Check überstehen", scherzte Samra und will den Muskelmann deshalb in den nächsten Tagen genau unter die Lupe nehmen. Von Adelas Auftreten in der Show ist sie total begeistert: "Ich bin unfassbar stolz, weil sie genau so ist, wie ich sie kenne", erklärte Samra. Allerdings finde sie es schade, wenn die Ex-Rosenverteilerin nur auf ihr Äußeres reduziert werde.

Samra Smajic, Schwester der ehemaligen Schweizer Bachelorette Adela

Mischa Mayer, Influencer

Adela Smajic mit ihrer Schwester Samra

