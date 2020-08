Ist das womöglich der nächste Turtelbeweis? Seitdem Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) kuschelnd in einem Düsseldorfer Spa gesichtet wurden, fragen sich die Fans: Was läuft da zwischen der ehemaligen Bachelorette und ihrem einstigen Finalisten? Eine Antwort auf diese Frage steht zwar noch aus, aber nun scheinen die zwei erneut zusammen unterwegs zu sein. Denn ein Kichern, das man nun in einem Video von Johannes hört, kommt den Followern ziemlich bekannt vor...

Johannes teilt vor wenigen Stunden einen – auf den ersten Blick unscheinbar wirkenden – Clip in seiner Instagram-Story. Der 32-Jährige filmt sich dabei, wie er durch die Straßen von Ibiza schlendert. So weit, so gut, wäre da nicht das weibliche Lachen, das die Community hellhörig werden lässt. "Ich glaube, man erkennt in der letzten Story von Johannes Haller Jessicas Lachen", "Das Lachen im Hintergrund ist von Jessica, 100 Prozent" und "Jessica Paszkas Lache", schreiben einige aufmerksame User auf der Social-Media-Plattform.

Da die Dame auf dem Video nicht zu sehen ist, kann nicht mit absoluter Sicherheit gesagt werden, ob es sich wirklich um die Essenerin handelt. Doch völlig abwegig wäre es tatsächlich nicht. Jessi ist aktuell auf Ibiza und lässt es sich mit Freunden auf der Insel gut gehen. Bislang haben sich aber sowohl die 30-Jährige als auch Johannes nicht zu den Spekulationen um eine angebliche Beziehung zwischen den beiden geäußert.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im August 2020 auf Ibiza

Anzeige

Eugen Kazakov Johannes Haller auf Ibiza im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de