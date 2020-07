Oh, là, là, bandelt Johannes Haller (32) etwa mit Jessica Paszka (30) an? 2017 hatte der Blondschopf bereits um das Herz der einstigen Bachelorette gekämpft. Er musste sich im Finale allerdings geschlagen geben, denn Jessi hatte sich in der entscheidenden Nacht der Rosen für seinen Mitstreiter David Friedrich (30) entschieden. Doch bekommt Johannes jetzt – ganze drei Jahre später – eine zweite Chance? Die beiden wurden nun offenbar ziemlich vertraut in einem Düsseldorfer Spa gesichtet.

RTL liegen Schnappschüsse vor, die zeigen, wie Johannes und eine dunkelblonde Frau auf Liegen eng umschlungen nebeneinander liegen und sich tief in die Augen schauen. Johannes, der eigentlich momentan auf Ibiza lebt, ist aktuell tatsächlich in Deutschland unterwegs und auf den Fotos sehr gut zu erkennen. Das Gesicht seiner weiblichen Begleitung sieht man zwar nicht so gut, doch die Haarfarbe passt zu Jessi. In ihrer Instagram-Story erzählte die Essenerin, die nicht weit von Düsseldorf entfernt lebt, ihrer Community sogar noch, dass sie am Wochenende einen Wellness-Tag eingelegt hat. "Ich war auch im Spa den ganzen Tag, hab mich massieren lassen. Es war so schön."

Jessi wäre auf jeden Fall bereit, wieder auf Wolke sieben zu schweben. "Klar habe ich Lust, mich zu verlieben, das Gefühl ist nämlich unbeschreiblich und das hatte ich lange nicht mehr", gab die 30-Jährige vor wenigen Tagen im Promiflash-Interview zu.

Instagram/johannes_haller Johannes Haller, Juli 2020

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Juli 2020

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin



