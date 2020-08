Erst vor wenigen Stunden wurde eine zuckersüße Neuigkeit bekannt: Ed Sheeran (29) und seine Ehefrau Cherry Seaborn (28) sollen ihren allerersten Nachwuchs erwarten. Zwar äußerten sich die beiden zu den Babynews bisher noch nicht – doch der Sänger hat angeblich schon einen Plan, um seinem Kind ein ganz besonderes Geschenk zur Geburt zu machen: Ed will sich offenbar ein neues Tattoo für sein Baby stechen lassen!

Bereits vor einigen Monaten hatte sich ein Insider gegenüber Daily Mail zu diesen Plänen geäußert. Der "Shape of You"-Sänger soll bereits ein großes Tattoo in Form von fünf Ringen auf dem Rücken haben – und in diesen Ringen will der Superstar anscheinend Motive für seine zukünftigen Kinder verewigen. "Er möchte in jeden Kreis eine Tätowierung mit einem Handabdruck [seiner Kids] einfügen", so ein Insider. Aber Moment – in jeden Kreis?

Tatsächlich soll der frühere Straßenmusiker schon immer von einer großen Familie geträumt haben. "Ed stammt aus einer großen katholischen Familie und er selbst möchte einmal ein Haus voller Kinder haben", verriet die Quelle gegenüber dem Onlineportal. Was sagt ihr zu Eds Tattooplänen? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Ed Sheeran und Cherry

Getty Images Ed Sheeran, Juni 2019

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

