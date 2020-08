Da scheiden sich die Geister! Zuletzt sorgten ganz besondere Neuigkeiten für großen Aufruhr bei den Fans der beliebten Castingshow Deutschland sucht den Superstar: Nachdem bereits verkündet worden war, dass Pietro Lombardi (28) und Oana Nechiti (32) im nächsten Jahr nicht mehr neben Dieter Bohlen (66) am Bewertungspult sitzen werden, sind nun der "100Tausend"-Interpret Mike Singer (20) und auch der Schlagerstar Michael Wendler (48) als neue Juroren eingesetzt worden. Was sagen eigentlich Promi-Kollegen wie Pietro, Juliette Schoppmann (40) und Co. zu Michaels neuem Job?

"Viel Erfolg bei DSDS, Bruderherz", meldete sich jetzt der Ex-Juror Pietro in seiner Instagram-Story zu Wort und teilte dabei seine Freude: "Ich freue mich! Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen!" Auch Juliette, die den Kandidaten seit 2018 als Vocalcoach zur Seite steht, und Oana begrüßten den Wendler mit offenen Armen in der DSDS-Familie. "Herzlich willkommen, lieber Michael", schrieb Juliette. Und eine Promi-Dame kam bei diesen Neuigkeiten gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Ich platze vor Stolz. Ich freue mich auf das Kapitel DSDS und bin so stolz, dass mein Mann dort in der Jury sitzt", freute sich Michaels Frau Laura Müller.

Allerdings kamen die DSDS-News nicht bei allen Stars gut an: "Der Wendler in der DSDS-Jury?! Ok, ciao", schrieb der Ex-Bachelor Sebastian Pannek (34) auf der Social-Media-Plattform – und auch der ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Star Jan Leyk (35) zeigte sich alles andere als begeistert: "Die bei RTL nehmen Propofol anscheinend nicht nur bei einer Magenspiegelung."

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti im Juli 2020

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura

Instagram / jan_leyk_official "Berlin – Tag & Nacht"-Star Jan Leyk

