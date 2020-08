Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Gerade erst wurde bekannt, dass Pietro Lombardi (28) und Oana Nechiti (32) in der kommenden Ausgabe von DSDS nicht mehr mit Dieter Bohlen (66) auf die Suche nach Deutschlands Nummer eins am Musikhimmel gehen, da machte bereits die News die Runde, wer ihren Platz einnehmen soll. Als erster Juror wurde am Donnerstagmittag bereits Mike Singer (20) verkündet. Jetzt rückt der Sender einen weiteren Namen raus: Auch Schlagerstar Michael Wendler (48) ist mit von der Partie.

"Good morning in the morning, ich bin Michael Wendler und ich bin einer der neuen Juroren von DSDS", verkündet der "Egal"-Interpret in einem kurzen RTL-Clip und bestätigt damit die Gerüchte, die sich in den vergangenen Tagen bereits breitgemacht hatten. Der Wahlamerikaner kann es ganz offenbar kaum erwarten, seine Aufgabe anzutreten. Er fiebert dabei aber nicht nur auf die Kandidaten hin, sondern vor allem auf seine Nebensitzer. "Am meisten freue ich mich auf Poptitan Dieter Bohlen, meine Jurykollegen, aber insbesondere auf euch. Denn auf euch kommt es. Bewerbt euch jetzt und werdet vielleicht der neue Superstar 2021. Wir sehen uns bei RTL, euer Micha."

Ob es einen vierten Platz am Bewertungspult geben wird, hat der Sender bisher noch nicht bestätigt. Nachdem mit Mike der jüngste Juror der DSDS-Geschichte an den Start geht und Michael die Kategorie Schlager abdeckt, könnte ein weiterer Job vielleicht an einen Promi aus der Rap-Szene gehen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Jury bei "Deutschland sucht den Superstar" 2020

TVNOW Michael Wendler im Tonstudio, "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" Folge 2

Hauter, Katrin / ActionPress Mike Singer bei der 1Live Krone 2019

