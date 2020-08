Jetzt könnte es bei Maren Wolf (28) wohl wirklich jeden Moment so weit sein! Die YouTuberin und ihr Ehemann Tobias erwarten sehnlichst ihr erstes gemeinsames Kind. Die Fans hat das Paar dabei virtuell von Beginn der Schwangerschaft an mitgenommen und täglich auf dem Laufenden gehalten. Erst kürzlich hat der Babybauch der Influencerin schon etwas nachgegeben – höchste Zeit also, dass Sohnemann Lyan River endlich das Licht der Welt erblickt: Der errechnete Entbindungstermin ist nämlich heute!

Das verriet Maren gestern bei einer ihrer beliebten Frage-Antwort-Runden auf Instagram. Als ein neugieriger Follower wissen wollte, wann Lyan rein rechnerisch geboren werden soll, antwortete die hochschwangere Web-Bekanntheit kurz und knapp: "Morgen!" Dabei hätte die 28-Jährige schwören können, dass er sich schon einen Tag früher ankündigen würde, wie sie außerdem auf Social Media erzählte. Auch wenn die Spannung im Hause Wolf steigt: Am frühen Morgen wollte sich ihr erstes Kind noch nicht auf den Weg machen. Die theoretisch letzte Nacht zu zweit verbrachten sie und Tobi noch im heimischen und nicht im Bett in der Klinik.

Zwar hat sich Maren für die Entbindung mit dem sogenannten Hypnobirthing vorbereitet, also einer Geburt unter einer Art Selbsthypnose, aber stellt sich bei ihr nicht dennoch etwas Muffensausen ein? "Angst habe ich überhaupt keine! Ich habe Respekt und freue mich einfach", stellte sie zumindest noch am Donnerstagabend zuversichtlich fest.

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im August 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Netz-Star

