Diese Aussage wird viele Netflix-Fans mit Sicherheit schockieren! Vor wenigen Wochen war es endlich so weit: Das lang ersehnte Sequel von The Kissing Booth war auf der Streaming-Plattform verfügbar. Während viele User es kaum erwarten konnten, endlich zu sehen, wie die Liebesgeschichte von Elle (Joey King, 21) und Noah (Jacob Elordi, 23) weitergeht, gab Hauptdarsteller Jacob offen zu: Er hat den Streifen selbst gar nicht geschaut.

Im Interview mit Variety sollte er eigentlich über das Ende von "Kissing Booth 2" plaudern, als er erklärte: "Ich habe ihn nicht gesehen. Ihr habt mehr gesehen als ich. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf..." Eine Behauptung, die sein Co-Star Joey nicht so stehen lassen wollte. Die Elle-Darstellerin stellte in einem mittlerweile gelöschten Post auf Twitter klar: "Jacob hat ihn gesehen."

Schon als bekannt wurde, dass die beiden Hauptdarsteller auch in Teil zwei wieder gemeinsam vor der Kamera stehen würden, gab es Gerüchte, dass der 23-Jährige nicht allzu große Lust auf die Dreharbeiten hat – der Grund: Joey und er waren mittlerweile kein Paar mehr.

Netflix/ Marcos Cruz Jacob Elordi und Joey King

Rachel Murray/Getty Images for Netflix Die "The Kissing Booth"-Stars Joey King und Jacob Elordi

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

