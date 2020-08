Kamen bei diesem Alles was zählt-Dreh etwa romantische Erinnerungen hoch? Serienstar Amrei Haardt (30) hat ihre Fans erst vor wenigen Wochen mit wunderschönen Neuigkeiten überrascht: Ihr Freund Chris und sie haben sich das Jawort gegeben. Im Netz teilte die Schauspielerin Fotos von ihrem großen Tag. Kurz darauf hat sie dann noch einmal geheiratet – allerdings einen anderen Mann, denn: Auch ihre Rolle Nathalie ging nun den Bund fürs Leben ein.

"Das Witzige ist, dass ich innerhalb von einer Woche privat und dann vor der Kamera geheiratet habe", scherzte Amrei im Interview mit RTL. Die Dreharbeiten mit ihrer AWZ-Liebe Maximilian (Francisco Medina, 43) liegen schon ein Weilchen zurück. Am Freitag war die Folge nun endlich im TV zu sehen. Die Umstände von Nathalies Hochzeit sind gleichermaßen romantisch wie tragisch, denn ihr Mann sitzt eigentlich im Gefängnis und bekam nur für die Zeremonie Ausgang. Trotzdem ist Amrei sicher, dass die beiden glücklich werden. "Das Besondere ist, dass es wirklich die große Liebe ist und das, obwohl keiner so wirklich daran geglaubt hat. [...] An den Besuchszeiten der JVA müssen wir noch arbeiten aber zum Glück ist Nathalie ja dann eine von Altenburg und da finden sich sicher Wege...", witzelte sie.

Auch wenn die beiden zukünftig noch voneinander getrennt sind, war ihre Eheschließung im Garten der Steinkamp-Familie äußerst romantisch – genau wie Amreis private Feier. "Es war ein wunderschöner Tag", schwärmte sie. Wusstet ihr, dass die 30-Jährige frisch verheiratet ist? Stimmt ab!

Getty Images Chris Simon und Amrei Haardt bei einer Fashion Week

TVNOW / Kai Schulz Vanessa (Julia Augustin), Nathalie (Amrei Haardt) und Christoph (Lars Korten) bei AWZ

TVNOW / Kai Schulz Maximilian (Francisco Medina), Richard (Silvan Pierre-Leirich) und Nathalie (Amrei Haardt) bei AWZ

