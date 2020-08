Kommt es auf Ibiza zum großen Beziehungs-Outing von Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32)? Seit einigen Wochen wird bereits darüber gemunkelt, ob sich die ehemalige Bachelorette und der Rosenboy ganz heimlich ineinander verguckt haben könnten. Ein erster Anhaltspunkt dafür waren Paparazzi-Schnappschüsse, die die beiden zunächst beim Spa-Besuch und kürzlich sogar beim Knutschen auf Ibiza zeigten. Derzeit befindet sich Jessi noch auf der Urlaubsinsel, auf der Johannes dauerhaft lebt: Den heutigen Nachmittag wollen sie und ihre Freundin Nina mit jemandem verbringen – ob sie jetzt also ganz offen zu ihrer Turtelei stehen wird?

"Nina und ich gehen heute in die Stadt und werden begleitet. Wir machen uns einen wunderschönen Tag und sind nicht alleine", kündigte die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin vollmundig und etwas nervös kichernd in ihrer Instagram-Story an. Wer die mysteriöse Begleitung ist, wollte sie noch nicht verraten, will ihre neugierigen Follower aber auf jeden Fall heute noch darüber aufklären. Dass die Influencerin damit Johannes meinen könnte, liegt nach den heißen Aufnahmen des gestrigen Abends recht nahe. Auch die Promiflash-Leser sind sich sicher, dass bei den beiden etwas läuft: 88 Prozent (1.102 von insgesamt 1.249 Votes) äußerten in einer Umfrage ihre Überzeugung, dass sie ein Paar sind.

Wenn man den Aussagen eines Augenzeugen des vermeintlichen Dates von Jessica und Johannes am Donnerstag Glauben schenken will, wird es für die beiden mittlerweile schwer, einen möglichen Flirt noch abzustreiten. "Sie küssten sich immer wieder leidenschaftlich und schauten sich dazwischen tief in die Augen", berichtete ein Gast des Hotels, in dem die zwei sich getroffen haben sollen, gegenüber Bild.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller im Mai 2020 auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im August 2020

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Juni 2020

