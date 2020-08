Könnte an den Liebes-Gerüchten von Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) tatsächlich etwas dran sein? Vor wenigen Wochen wurden die Bachelorette von 2017 und ihr damaliger Umwerber gemeinsam in einem Spa gesichtet. Angeblich sollen sie dabei eng miteinander gekuschelt und sehr vertraut gewirkt haben. Ob die beiden aber tatsächlich was am Laufen haben, haben sie bislang noch nicht verraten. Doch nun scheinen sich die Hinweise auf eine mögliche Liaison zu verdichten: Jessica ist Johannes' neue Heimat Ibiza gereist!

Erst vor wenigen Tagen meldete sich die 30-Jährige im Netz aus ihrer Social-Media-Pause zurück und erklärte, dass sie sich sehr darauf freue, mit einer Freundin auf Ibiza zu urlauben – der Insel, auf der Johannes einen Bootsverleih betreibt. Zwar haben sich Jessi und ihre Freundin ein Hotel gebucht, dennoch scheint es offenbar bereits zu einem Treffen mit dem 32-Jährigen gekommen: Beide zeigten sich in ihren Instagram-Storys auf derselben Party im gleichen Hotel. Ob sie sich aber tatsächlich gesehen haben, bleibt unklar.

Darüber hinaus scheint Jessi auch wieder bereit für eine Beziehung zu sein. "Klar habe ich Lust, mich zu verlieben, das Gefühl ist nämlich unbeschreiblich und das hatte ich lange nicht mehr", erklärte die Influencerin vor wenigen Wochen im Promiflash-Interview.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im August 2020 auf Ibiza

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, TV-Bekanntheit

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

