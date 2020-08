Ist damit die Beziehung nun endgültig bestätigt? Bereits seit einigen Wochen wird darüber spekuliert, ob Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) eine heiße Liebelei miteinander haben. Nachdem Paparazziaufnahmen von einem gemeinsamen Spa-Besuch aufgetaucht waren, ist für viele Fans klar gewesen: Da geht tatsächlich mehr als nur Freundschaft! Doch nun wird es noch konkreter: Jessi und Johannes tauschten nun ziemlich leidenschaftliche Küsse auf Ibiza!

Aufnahmen, die Bild vorliegen, zeigen das Paar ganz deutlich Händchen haltend und turtelnd auf Ibiza. In einem Hotel konnten Gäste beobachten, wie verliebt sich die beiden verhielten. "Jessica und Johannes gingen Hand in Hand zur Toilette. Als sie rausgekommen sind, blieben sie minutenlang stehen, man konnte es förmlich spüren, wie die neue Liebe zwischen den beiden knisterte", so ein Gast gegenüber der Zeitung. Beide hätten sich immer wieder leidenschaftlich geküsst und tief in die Augen geschaut.

Erst gestern war aufmerksamen Fans aufgefallen, dass die ehemalige Bachelorette ganz eindeutig im Hintergrund eines Videos in der Story des Casanovas zu hören war. "Ich glaube, man erkennt in der letzten Story von Johannes Haller Jessicas Lachen", schrieb unter anderem ein User auf Instagram. Glaubt ihr, die beiden sind ein Paar? Stimmt ab!

Instagram / jessica_paszka_ Ex-Bachelorette Jessica Paszka

Instagram / johannes_haller Johannes Haller im Jahr 2019

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

