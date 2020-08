In Gerda Lewis' Leben wurde ein Schalter umgelegt. Seit dem Megazoff mit ihren einstigen besten Freundinnen ist die 27-jährige einstige Rosenkavalierin auf Social Media nicht mehr so aktiv wie früher einmal. Ihre Follower müssen allerdings nicht nur auf tägliche Posts im Insta-Feed verzichten – auch die perfekt ausgeleuchteten und bearbeiteten Schnappschüsse gehören mittlerweile der Vergangenheit an. Auf ihren veränderten Social-Media-Auftritt ist Gerda stolz!

Ihr brandneuer Upload auf ihren Instagram-Account könnte sich nicht mehr von ihren üblichen unterscheiden: Auf dem Pic sitzt die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin ganz locker auf dem Fußboden, trägt bequeme Klamotten und all das in einer geradezu unspektakulären Kulisse. Auch auf übermäßige Filter verzichtete sie diesmal. Aufgenommen wurde das Bild während des jüngsten Städtetrips der Influencerin – von dem sie bisher nichts weiteres postete. "Das ist mein einziges Bild aus Hamburg", bekräftigt die früher geradezu fotofreudige Web-Beauty ihr neues Verhaltensmuster in der Bildunterschrift.

"Es ist ein schönes Gefühl, mal nicht ständig nur nach fotogenen Spots zu suchen und Fotos zu machen, sondern die Zeit hier mit den richtigen Menschen zu genießen", erläutert die 27-Jährige weiter. Ihre Follower sind von Gerdas (27) Wandel begeistert: "Das wahre Leben findet außerhalb von Social Media statt", lautet nur ein Kommentar.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im April 2020

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis in Hamburg

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis in Dubai

