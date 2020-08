Genug von Hitzewelle und Mega-Temperaturen! Eigentlich könnte Marie Nasemann (31) derzeit wohl nicht glücklicher sein. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ist im April zum ersten Mal Mutter geworden und genießt seitdem ihr Familienleben mit Partner Sebastian Tigges und ihrem Sohnemann. Obwohl Marie gerade noch von dem gemeinsamen Sommerurlaub am Gardasee geschwärmt hat, würde sich das Model jetzt aber wohl über einen baldigen Wetterumschwung freuen. Denn ihrem Nachwuchs macht die Hitze mächtig zu schaffen.

"Nix mit an See fahren, baden gehen, Cocktails schlürfen. Wir verbringen die Tage gerade in abgedunkelten Zimmern und fiebern im wahrsten Sinne des Wortes den Abenden entgegen", erklärt die 31-Jährige auf ihrem Instagram-Account. Dazu postet sie zunächst ein Bild von sich, auf dem sie einen Pullover mit dem Aufdruck "The Real Life", also zu Deutsch: "Das echte Leben" trägt. Ganz offenbar will sie ihren Fans damit zeigen, wie der wahre, aktuell etwas eintönige Alltag bei ihr aussieht. Ihr Kind komme einfach "null auf die Temperaturen klar", meint sie und teilt dazu noch einen Schnappschuss von sich und dem Kleinen im Bett.

Genügend Beschäftigung in den eigenen vier Wänden dürfte das Mutter-Kind-Gespann aber allemal haben. Erst vor wenigen Tagen freute sich Marie darüber, dass ihr Mini-Me anfängt, sich für Spielzeug zu interessieren. Und in den Spielpausen muss die Mama eben ordentlich Wind zufächeln, wie sie in dem Post ebenfalls verrät.

Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, Model

Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann und ihr Sohn

Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann und ihr Sohn, August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de