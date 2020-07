Marie Nasemann (31) könnte es derzeit wohl nicht besser gehen! Das Model hat im vergangenen Oktober voller Freude verkündet, dass es schwanger ist. Im April war es dann so weit und der erste gemeinsame Nachwuchs mit Partner Sebastian Tigges kam auf die Welt. Seit der Geburt ihres Sohnemanns postet die gebürtige Münchenerin regelmäßig Baby-Updates im Netz. In ihrem aktuellen Post berichtet sie vom ersten Urlaub mit ihrem Wonneproppen!

Via Instagram sendet sie ihren Followern mit einer Art digitaler Postkarte liebe Grüße vom Gardasee. "Unsere Tage sehen hier recht gleich aus. Etwas Arbeiten am Laptop, etwas Lesen, etwas Pool, etwas Sonne und zweimal am Tag eine dicke Portion Pasta", beschreibt die Schauspielerin ihren Aufenthalt im sonnigen Italien. Für ihren Sprössling spiele sich ein Großteil des Urlaubs in der kühlen Wohnung ab, in der ihr Sohn zwei oder drei Schläfchen pro Tag mache und sich sonst mit seinen Spielsachen vergnüge.

Marie scherzt außerdem, dass ihr Söhnchen abends sogar probiere, ein wenig Sport zu machen, wenn er versuche, sich mit aller Kraft auf den Bauch zu rollen. "Kurz gesagt: Uns geht's saugut", resümiert die 31-Jährige ihre bisherige Ferienzeit.

