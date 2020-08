Was läuft da zwischen den beiden Promi Big Brother-Bewohnern Mischa Mayer und Adela Smajic (27)? Seitdem der ehemalige Love Island-Kandidat und die Schweizer Bachelorette in den TV-Container des großen Bruders gezogen sind, können sie kaum die Finger voneinander lassen. Neben verliebten Blicken gab es auch schon die eine oder andere beiläufige Berührung. Ob sich die beiden noch weiter annähern? Mischas WG-Mitbewohnerin Denise Bröhl ist sich im Promiflash-Interview jedenfalls sicher: Adela bedeutet Mischa viel!

"Mischa mag Adela meiner Meinung nach sehr gern", verrät Denise gegenüber Promiflash. Die Beauty weiß inzwischen ganz genau, wie ihr einstiger Kuppelshow-Kollege in Sachen Liebe tickt: Denise lernte ihn als Herzensmensch kennen, der nicht mit den Gefühlen einer Person spielen würde. Als Single könne Mischa zwar äußerst gut flirten – in einer Beziehung habe er dann aber nur Augen für seine Partnerin.

Dürfen sich die Zuschauer in den kommenden Tagen also auf weitere Turteleien zwischen Mischa und Adela gefasst machen? "Ich denke küssen, fummeln, streicheln und massieren okay, unter der Bettdecke vielleicht auch", vermutete Denise. Weitere Annäherungen kann sich die Influencerin bei ihrem Kumpel im TV aber nicht vorstellen: "Ich glaube, Mischa würde keinen Sex vor der Kamera haben!"

Anzeige

Instagram / denise.magdalena Denise Bröhl, Ex-"Love Island"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / betonmischaaaa "Love Island"-Star Mischa Mayer

Anzeige

Instagram / adela.smajic Adela Smajic, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de