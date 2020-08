Janine Pink (33) erinnert sich an einen geliebten Kollegen. Ingo Kantorek (✝44) gehörte über viele Jahre zum festen Cast bei Köln 50667 – genau wie die Reality-TV-Beauty. Vor einem Jahr ereignete sich dann plötzlich eine Tragödie: Ingo und seine Frau Suzana kamen bei einem schweren Autounfall ums Leben. Nicht nur für ihre Familien und Freunde ein harter Schlag – auch Janine hat der Verlust heftig getroffen.

An Ingo und Suzanas erstem Todestag gedenkt die Laiendarstellerin ihres einstigen Co-Stars und seiner Partnerin auf Instagram. In ihrer Story postet sie gemeinsame Erinnerungen, kurze Clips und Bilder mit den Verstorbenen. "Ihr werdet immer in meinem Herzen bleiben", schreibt sie zu dem Netzbeitrag. Bis 2017 standen Janine und Ingo gemeinsam für das TV-Format vor der Kamera.

Neben Janine teilten auch andere "Köln 50667"-Bekanntheiten am Sonntag Bilder mit Ingo – samt emotionalen Zeilen: "Ich denke, man kann allgemein solch eine Nachricht nie richtig verarbeiten, wenn man plötzlich erfährt, dass zwei Herzensmenschen nicht mehr da sind. Man kann nur lernen, damit umzugehen", schrieb zum Beispiel Danny Liedtke (30).

Anzeige

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek

Anzeige

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, "Promi Big Brother"-Siegerin

Anzeige

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke und Ingo Kantorek im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de