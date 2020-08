Er wird niemals in Vergessenheit geraten! Heute vor einem Jahr sind Ingo Kantorek (✝44) und seine Frau Susanna bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Fans, Kollegen, Freunde und Familie trauern und vermissen ihren Köln 50667-Liebling schmerzlich – und das zeigen sie an seinem ersten Todestag einmal mehr: Im Netz teilen Freunde wie Danny Liedtke (30) oder Pia Tillmann (32) herzergreifende Erinnerungen an Ingo!

Auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht der 30-Jährige ein emotionales Video mit dem verstorbenen Serienstar. "Euch wird man niemals vergessen, Ingo und Susi", betitelt er den Clip. Danny habe die schreckliche Nachricht erhalten, als er allein in Tokio war und sie bis heute nicht wirklich verkraftet. "Ich denke, man kann allgemein solch eine Nachricht nie richtig verarbeiten, wenn man plötzlich erfährt, dass zwei Herzensmenschen nicht mehr da sind. Man kann nur lernen, damit umzugehen", schreibt er in seinem Beitrag weiter. Er wolle aber für Ingo und Susanna immer stark bleiben und weiter machen: "Genau das hätten Ingo und Susi so gewollt. [...] Wir vermissen euch sehr und sind mit dem Herzen bei euch."

Auch Pia erinnert sich am ersten Todestag an den "Köln 50667"-Star zurück. In ihrer Instagram-Story zitiert sie ein jüdisches Gebet. "So lange wir leben, werdet auch ihr leben, denn ihr seid ein Teil von uns, wenn wir uns an euch erinnern", heißt es in den Zeilen. Ihr Serienkollege Christoph Oberheide hingegen teilte ein Bild mit Ingo und hat es mit den Worten "für immer" versehen.

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Schauspielerin

Instagram / christophoberheide Christoph Oberheide und Ingo Kantorek

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke und Ingo Kantorek im Dezember 2018

