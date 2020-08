Vanessa Morgan (28) gibt ein Schwangerschaftsupdate! Erst vor wenigen Wochen gab die Riverdale-Darstellerin bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet und bereits im vierten Monat ist. Ihr kleiner Junge soll im Januar das Licht der Welt erblicken. Seit der Verkündung der Baby-News hat die Kanadierin diesbezüglich allerdings recht wenig preisgegeben – bis jetzt: Vanessa teilte im Netz ein Ultraschallbild ihres noch ungeborenen Sohnes!

Auf Twitter veröffentlichte die 28-Jährige ein Foto, auf dem der Fuß des Kleinen klar zu erkennen ist. Er scheint sogar schon recht groß zu sein, wie Vanessa zudem mit der Verwendung des Hashtags "bigfoot", zu Deutsch: Großfuß, deutlich macht. In der Bildunterschrift ergänzte sie zudem: "Er ist ein kleiner Kicker." Wirkt ganz so, als würde das Kind, zumindest was die Größe angeht, nach seinem Vater kommen: Vanessas Noch-Ehemann Michael Kopech ist schließlich 1,90 Meter groß. Sie misst dagegen eine Körpergröße von 1,57 Metern.

Ob das Kind bei beidem oder nur einem Elternteil aufwachsen wird, ist bislang noch unklar: Michael hatte am 19. Juni die Scheidung eingereicht, wie Chicago Tribune berichtete. Schon seit Mai hat sich das einstige Liebespaar nicht mehr gemeinsam im Netz gezeigt.

Twitter / https://twitter.com/VanessaMorgan Ultraschallbild von Vanessa Morgans Baby

Getty Images Vanessa Morgan und Michael Kopech im September 2018 in Los Angeles

Instagram / vanessamorgan Vanessa Morgan, Schauspielerin

