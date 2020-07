Süße Nachrichten von Vanessa Morgan (28)! Die Riverdale-Beauty hat erst im vergangenen Januar ihrem Mann Michael Kopech in einer privaten Zeremonie in Florida das Jawort gegeben. Zu diesem Zeitpunkt waren die Toni-Topaz-Darstellerin und der Baseballstar schon etwa zwei Jahre lang offiziell ein Paar. Jetzt hat die Schauspielerin schon wieder schöne Neuigkeiten: Vanessa wird zum ersten Mal Mutter– und verrät auch direkt das Geschlecht!

Auf Instagram teilte die 28-Jährige eine Reihe von Bildern und Videos von ihrer Gender-Reveal-Party. Außerdem teilte sie ein Foto von zwei positiven Schwangerschaftstest und einen Clip vom Ultraschall. "Ich möchte dieses Kapitel meines Lebens privat halten, aber ich wollte die Erste sein, die euch diese Nachricht übermittelt. Ich bin überglücklich, dass ich im Januar meinen kleinen Jungen zur Welt bringen werde", schrieb sie dazu.

Schon durch ihre Bilderreihe wird klar: Vanessa könnte kaum glücklicher sein! "Ich kann nicht glauben, wie viel stärker ich schon dadurch geworden bin, dass ich deine Mama bin. [...] Kleiner Mann, du wurdest mit so viel Liebe gemacht und verströmst schon so viel Licht, das meinen Bauch wärmt. Vielen Dank Gott für diesen Segen", hieß es in ihrem Post weiter.

Anzeige

Instagram / vanessamorgan Vanessa Morgan und Michael Kopech bei ihrer Verlobung

Anzeige

Getty Images Vanessa Morgan und Michael Kopech

Anzeige

Getty Images Vanessa Morgan, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de