Gerda Lewis (27) will ihre TV-Nachfolgerin nicht ohne Vorwarnung ins kalte Wasser geworfen wissen! Im vergangenen Jahr machte sich die Blondine noch selbst als Die Bachelorette auf die Suche nach der großen Liebe. Seit wenigen Tagen steht nun fest, wer die Rolle der Rosenverteilerin in der kommenden Staffel übernehmen wird: Ex-Love Island-Beauty Melissa (24). Im Interview mit Promiflash teilt Gerda jetzt ihre Eindrücke mit der angehenden Rosenlady und gibt wertvolle Ratschläge!

"Ich würde Melissa mit auf den Weg geben, sich selbst nicht unter Druck zu setzen", verriet Gerda gegenüber Promiflash. Sie selbst erinnere sich nur allzu gerne an die damalige Zeit zurück und möchte die dort gesammelten Erfahrungen nicht missen. Die Influencerin gibt Melissa vorab einen Tipp mit auf den Weg: "Sie soll viel Spaß haben und die Zeit in vollen Zügen genießen!"

Auch wenn Gerda als Bachelorette ihren Mister Right nicht gefunden hat – den Glauben an die Chance, die Liebe im TV finden zu können, hat die 27-Jährige nicht verloren: "Man kann sich überall verlieben, es muss nur der richtige Mensch dabei sein", erklärte die gebürtige Litauerin. Gerda kann Melissas Auftritt jedenfalls kaum abwarten: "Ich werde die Staffel definitiv verfolgen!"

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Februar 2020

RTL II "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Melissa

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, "Die Bachelorette" 2019

