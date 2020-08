Auch in ihrem neuen Lebensjahr ist Victoria Swarovski (27) ein echter Hingucker! Mit ihrem durchtrainierten Körper muss sich die Let's Dance-Moderatorin keinesfalls verstecken. Ganz zur Freude ihrer Fans teilt die Beauty im Netz regelmäßig sexy Schnappschüsse von sich. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte die TV-Bekanntheit nun allen Grund zur Freude: Victoria wurde 27 Jahre alt – und zieht dabei alle Blicke auf sich!

"27 um zwölf", teilte Victoria vor wenigen Stunden ihrer Community via Instagram mit. Zu ihrem Geburtstag organisierten die Schwester und Freundinnen der Blondine eine ausgelassene Party, bei der pünktlich um zwölf in der Nacht zwischen zahlreichen Luftballons angestoßen wurde. Dabei entschied sich die Beauty für eine ganz besondere Robe: Neben einer Sonnenbrille im Ananas-Look setzte die gebürtige Österreicherin auch ihren üppigen Ausschnitt gekonnt in Szene und gewährte tiefe Einblicke.

Unter den Gratulanten in den Kommentaren durfte sich Victoria auch über zahlreiche prominente Grüße freuen. So wünschten beispielsweise Sylvie Meis (42), Evelyn Burdecki (31) und Kathrin Menzinger (31) der Innsbruckerin nur das Beste. Alle vier Frauen kennen sich durch ihr Mitwirken an der TV-Tanzshow "Let's Dance".

