Sind die Wogen zwischen Simone Mecky-Ballack (44), Emmy Russ (21) und Alessia Herren tatsächlich wieder geglättet? Kürzlich sorgten die drei Damen bei Promi Big Brother für ordentlich Zündstoff: Wegen eines Missverständnisses war zwischen den dreien ein großer Streit ausgebrochen. Doch am Ende der vergangenen Folge war davon nichts mehr zu spüren: Plötzlich lagen sich die Frauen wieder innig in den Armen!

Als in der Show verkündet wurde, dass Simone vom Märchenwald ins heiß ersehnte Märchenschloss ziehen darf, zeigte sich die Dreifach-Mama sichtlich überwältigt. Prompt flossen bei ihr die Tränen. Überraschenderweise stand ihr Mitstreiterin Emmy direkt zur Seite. "Nicht weinen, warum weinst du?", fragte die Blondine und versuchte, Trost zu spenden. "Ich bin so überglücklich", erklärte die 44-Jährige daraufhin, umarmte die restlichen Teilnehmer und meinte: "Kann ich Emmy mitnehmen? Ich will euch nicht alleine lassen."

Haben die Ladys ihr Kriegsbeil also begraben oder war der Streit für einen kurzen Moment einfach vergessen? Obwohl sich Ex-Frau von Michael Ballack (43) besorgt im Whirlpool gegenüber Ramin Abtin (48) über Emmy und Alessia äußerte, verstanden die beiden ihre Worte als persönlichen Angriff. Vor allem Katy Bähm (26) goss Öl ins Feuer und bestätigte Simones angeblichen Lästereien. “Ich habe doch gesagt, sie soll die Unruhestifterin sein!”, war sich Katy sicher.

Anzeige

ActionPress Simone Mecky-Ballack bei Petkos Fight Night im Maritim Hotel

Anzeige

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / williherren Willi Herren mit Tochter Alessia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de