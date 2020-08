Ingo (29) lässt nichts unversucht! Schon in der Vergangenheit hat der einstige Schwiegertochter gesucht-Star immer wieder betont, dass er einen ganz großen Traum verfolgt: Der Reality-TV-Teilnehmer würde gerne in das berühmte Lager im australischen Busch einziehen und mit anderen VIPs um den Dschungelcamp-Sieg kämpfen. Bisher blieb dieser Wunsch allerdings unerfüllt. Aufgeben kommt für Ingo jedoch nicht infrage: Im Kampf um seinen Regenwald-Einzug legt er jetzt nach.

Im Netz können seine Fans jetzt dabei helfen, den Plan des Flirtshow-Kandidaten in die Tat umzusetzen. Auf der Seite Open Petition hat seine Liebste Annika eine Onlinepetition für Ingo ins Leben gerufen. "Teilnahme am Dschungelcamp 2021 für Ingo, den Ingonator" lautet der Titel der Unterschriften-Sammlung. Gerichtet ist die Petition an die Programmdirektion von RTL und soll eine Woche geöffnet sein. Ob der Düsseldorfer damit Erfolg haben wird? Noch im vergangenen Jahr hatte er erklärt, bisher keine Rückmeldung vom Sender bekommen zu haben. "Das Dschungelcamp will mich anscheinend nicht haben. Ich habe da schon ein paar Mal angerufen, ein paar E-Mails hingeschickt", berichtete er im Promiflash-Interview.

Die Mission, dass Ingo bald am "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Lagerfeuer Platz nimmt, könnte aber noch einen anderen Haken haben: Bisher ist noch nicht klar, ob und wie die Show überhaupt stattfinden kann. Aufgrund der aktuellen Lage und den Reiserestriktionen wurde das britische Pendant bereits von Australien nach Großbritannien verlegt.

Facebook / Ingo und Annika Fanpage "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo im August 2019

Instagram / ingo_schwiegertochter_gesucht Ingo und Annika im Juni 2020

Promiflash "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo im Promiflash-Interview im Januar 2018

